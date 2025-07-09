السياسة

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يكرس نظام فصل عنصري

صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1447 هـ       9 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (رام الله)
حذّرت دولة فلسطين من خطورة حملة التحريض المتواصلة من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن حكومة الاحتلال تكّرس نظام فصل عنصري ينتهك حقوق الفلسطينيين، ويفرض عليهم المزيد من العقوبات الجماعية وأشكال مختلفة من التنكيل والقمع، وكذلك لا تقوم بأي إجراء لوقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم.
وطالبت بإجراءات دولية فاعلة تضمن إجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال، وفقًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على المستوطنين، الذين يواصلون الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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