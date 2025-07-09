الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يكرس نظام فصل عنصري

البلاد (رام الله)

حذّرت دولة فلسطين من خطورة حملة التحريض المتواصلة من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن حكومة الاحتلال تكّرس نظام فصل عنصري ينتهك حقوق الفلسطينيين، ويفرض عليهم المزيد من العقوبات الجماعية وأشكال مختلفة من التنكيل والقمع، وكذلك لا تقوم بأي إجراء لوقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم.

وطالبت بإجراءات دولية فاعلة تضمن إجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال، وفقًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على المستوطنين، الذين يواصلون الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين.