مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في 3 دول.. تنفيذ مشروع زراعة القوقعة في الريحانية بتركيا

البلاد (عواصم)

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي، ضمن برنامج”سمع السعودية” في مدينة الريحانية بجمهورية تركيا، بمشاركة 32 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية. وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 103 أطفال، وتقديم خدمات تأهيل النطق والتخاطب، وإجراء 66 عمليةً لزراعة القوقعة السمعية للأطفال؛ تكللت جميعها بالنجاح التام- ولله الحمد.

يأتي ذلك في ضمن المشاريع الطبية التطوعية، التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء المعمورة.

ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 7.631 كرتون تمر في محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 7.631 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق. يأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

كما وزع المركز 3.000 كرتون تمر لفئة الأيتام والنازحين في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها (18.000) فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.

ووزّع 1.200 سلة غذائية للأسر النازحة في محافظة الدمازين بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 8.874 فردًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

تأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعبين اليمني والسوداني الشقيقين؛ جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.