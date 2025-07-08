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مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامج “نور السعودية” التطوعي بالمغرب

صحيفة البلادaccess_time13 / محرم / 1447 هـ       8 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
سطات (البلاد)
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج “نور السعودية” التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة سطات بالمملكة المغربية، والمنفذ خلال الفترة من (29) يونيو – (5) يوليو (2025م)، بمشاركة (4) متطوعين.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على (3.652) حالة، وإجراء (463) عملية جراحية، إلى جانب صرف (1.413) نظارة طبية.
يأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له، التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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