عودة بطولة “Six Kings Slam” إلى موسم الرياض

البلاد (الرياض)

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عودة بطولة “Six Kings Slam” ضمن فعاليات موسم الرياض في شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة أفضل ستة لاعبين في العالم وفق تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين (PIF ATP) الحالي.

وقد شهدت نهائيات النسخة الماضية في الرياض فوز المصنف الأول عالميًا وبطل أستراليا المفتوحة، يانيك سينر، بعد أن قلب تأخره بمجموعة إلى انتصار على بطل رولان غاروس 2025، كارلوس ألكاراز، الفائز بخمسة ألقاب كبرى، وقد تم تأكيد مشاركة كلا اللاعبين في النسخة الثانية، التي ستُقام خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر.

وينضم إليهما أسطورة التنس نوفاك دجوكوفيتش، الفائز بـ24 لقبًا في بطولات الغراند سلام لفئة الفردي – وهو رقم قياسي – والذي حلّ ثالثًا في بطولة العام الماضي بعد فوزه في مباراة مشحونة عاطفيًا على غريمه التاريخي رافاييل نادال، في آخر لقاء بينهما قبل اعتزال اللاعب الإسباني.

وتكتمل قائمة هذا العام بثلاثة لاعبين يشاركون للمرة الأولى في بطولة Six Kings Slam، وهم: ألكسندر زفيريف، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 وثلاث مرات وصيف بطولات كبرى، بالإضافة إلى البريطاني جاك دريبر، والأمريكي تايلور فريتز (الذي بلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي)، المصنفين حاليًا في المركزين الرابع والخامس عالميًا على التوالي.