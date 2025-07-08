المحليات

استقبل سفير لبنان لدى المملكة.. الخريجي وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات

صحيفة البلادaccess_time13 / محرم / 1447 هـ       8 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، أمس (الاثنين)، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي وتعزيزها في شتى مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل نائب وزير الخارجية، أمس في مقر الوزارة بالرياض، سفير جمهورية لبنان لدى المملكة الدكتور فوزي كباره، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة. ‏وثمن الخريجي الجهود الطيبة، التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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