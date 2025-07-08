استقبل سفير لبنان لدى المملكة.. الخريجي وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات

البلاد (الرياض)

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، أمس (الاثنين)، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي وتعزيزها في شتى مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل نائب وزير الخارجية، أمس في مقر الوزارة بالرياض، سفير جمهورية لبنان لدى المملكة الدكتور فوزي كباره، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة. ‏وثمن الخريجي الجهود الطيبة، التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق.