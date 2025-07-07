الرياضة “ميتروفيش ولودي ومالكوم” يرحلون عن الهلال

عائشة الشهري (جدة)

تأكد وبشكل نهائي رحيل المهاجم الصربي ميتروفيش عن صفوف الفريق الهلالي خلال فترة التسجيل الحالية، بعد أن بقي أسيرًا للعيادة الطبية، منذ منتصف الموسم الماضي ومشاركته في عدد قليل من المباريات، وانعدام تأثيره الفعلي على الفريق، بينما غاب بشكل نهائي عن مونديال الأندية؛ حيث كانت الإدارة تنوي استبعاده قبل المونديال؛ لولا رفض المهاجم النيجيري أوسمين لعرض الهلال. كما تنوي الإدارة البحث عن ظهير أيسر بديلًا للبرازيلي لودي، ولاعب الطرف مالكوم بعد تذبذب مستوياتهما خلال الموسم الماضي ومونديال الأندية. الإدارة تسابق الزمن لتدعيم الفريق بعدد من العناصر الأجنبيه قبل انطلاق الموسم القادم، الذي سيبدأه الهلال بعد أقل من شهر ونصف بكأس السوبر في هونج كونج.