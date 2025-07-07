منسوبو تعليم جدة يودعون الزهراني بعد مسيرة 36 عاماً

البلاد (جدة)

ودّع منسوبو ومنسوبات تعليم جدة، مستشار مدير عام التعليم بجدة الدكتور معجب بن جارالله الزهراني، بعد مسيرة تربوية وإدارية حافلة؛ امتدت لأكثر من 36 عامًا، خدم فيها التعليم بفكرٍ ناضج وروحٍ مخلصة، وشهدت منجزاته في ميادين القيادة والإشراف والتميز المؤسسي.

وأقامت الإدارة حفلاً تكريميًا بحضور مساعدي مدير عام التعليم طواشي الكناني، ووسام حابس، وعدد من القيادات التربوية السابقة والحالية، وأصدقاء وذوي المحتفى به، وتحدثت مدير عام التعليم بجدة منال اللهيبي في كلمة لها، عن إنجازات المحتفى به، ودوره المحوري في مسيرة التعليم والتميز، التي حققها تعليم جدة، مقدمة له الشكر والتقدير على عطائه وجهده المخلص خلال مسيرته العملية، ثم جرى عرض فيلم وثائقي، استعرض أبرز المحطات في حياة الدكتور معجب، منذ بداياته التعليمية، حتى بلوغه منصات التأثير الوطني.

وفي كلمته المؤثرة، عبّر الدكتور معجب عن شكره العميق للحاضرين، مؤكدًا أن هذا الوفاء هو الوسام الحقيقي، الذي يحمله في ختام مسيرته.