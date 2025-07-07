شهد انطلاق برنامج”إدارة الجمع”.. المغيدي: السعودية تساند الجهود الإقليمية والدولية لاجتثاث الإرهاب

البلاد (الرياض)

أكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن المملكة تؤكد دومًا التزامها العملي بمساندة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى اجتثاث جذور الإرهاب، معربًا عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة- دولة المقر- على الدعم غير المحدود، الذي تحظى به مبادرات التحالف.

جاء ذلك خلال انطلاق البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان”إدارة الجَمع” أمس (الأحد) في مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمدينة الرياض، الذي يأتي ضمن مبادرات دعم وبناء القدرات، التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لصالح المرشحين من الدول الأعضاء في التحالف، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التكامل والتعاون في مجال محاربة الإرهاب.

ويستهدف البرنامج 25 مرشحًا من 14 دولة من الدول الأعضاء في التحالف، حيث يركّز على تزويدهم بالمعارف النظرية والمهارات التطبيقية المرتبطة بإدارة عمليات الجَمع، وتحليل البيانات، وتوظيفها في دعم متخذي القرار في سياقات محاربة الإرهاب والتطرف.

ويُقدَّم البرنامج بإشراف نخبة من الخبراء والمختصين في المجال العسكري والمعلوماتي، ويستمر خمسة أيام يتخللها جلسات تدريبية، وتمارين محاكاة، وورش عمل تفاعلية؛ تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والقدرة المؤسسية لدى الدول المشاركة في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.

يأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج النوعية، التي أطلقها التحالف، التي تجاوز عددها 46 برنامجًا تدريبيًا ومهنيًا في مختلف مجالات محاربة الإرهاب؛ تشمل المجال الفكري، ومحاربة تمويل الإرهاب، والتنسيق العسكري، إضافة إلى المجالات الإعلامية.

ويواصل التحالف من خلال هذه المبادرات بناء منظومة تكاملية بين الدول الأعضاء، تعزز من قدراتها على التصدي للإرهاب بكل أشكاله وصوره؛ وفقًا لأعلى المعايير المهنية والإستراتيجية.