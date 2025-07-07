انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض

محمد الجليحي (الرياض)

من قلب العاصمة الرياض، عاصمة السياحة، والفعاليات العالمية الكبرى، تنطلق واحدة من أضخم بطولات الألعاب الإلكترونية في العالم: “كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025″، في حدث يجمع بين التقنية والاحترافية، والسياحة والترفيه. وسط حضور جماهيري ضخم ومنافسات حماسية بين أكبر الفرق واللاعبين الدوليين في هذا المجال، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف من أكثر من 150 دولة، وأكثر من 200 نادٍ حول العالم يتنافسون في بوليفارد أرينا حتى آخر أغسطس المقبل.

وتشمل البطولة فعاليات ومنافسات ورحلات وجولات سياحية. وتجارب وأنشطة ترفيهية ممتعة، وباقات سياحية خاصة تناسب جميع أفراد العائلة، ليتعرّف السياح ورواد البطولة على صيف السعودية ووجهاته وتجاربه المتنوعة، وعلى مدينة الرياض؛ عاصمة الأصالة والتراث والتقنية والعصرية؛ لتضع الرياض بصمتها خلال هذه الأسابيع، كوجهة سياحية عالمية لعشاق الرياضات الإلكترونية في العالم.

ويتنافس اللاعبون الدوليون في أكثر من 20 لعبة في بطولة تُعد الأكبر والأكثر حماسة في العالم حتى الآن، سواء من حيث المشاركات والمنافسات والتغطية الإعلامية العالمية، وأيضا من حيث الجوائز المالية التي تجاوزت “60 مليون دولار”.