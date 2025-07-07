الزهراني يحتفل بزواج نجله أحمد

البلاد (الدمام)

احتفل حسن بن شهوان الزهراني بزواج ابنه أحمد، على كريمة محمد بن سعيد الهرش الزهراني، بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، وذلك في إحدى القاعات بالدمام، في ليلة كانت مميزة في جميع فصولها، تبادل فيها الحضور التهاني والتبريكات بالمناسبة، وأُديت فيها رقصات شعبية، شارك واستمتع بها الجميع.

من جهته، قدم حسن الزهراني والد العريس التهاني والتبريكات للعروسين، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في حياتهما الزوجية.

كما قدم الزهراني باسمه ونيابة عن أشقائه وأبنائه الشكر والتقدير لكل من حضر وشاركهم أفراحهم، ولكل من اتصل وهنأهم هاتفيًا، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي، متمنيًا للجميع التوفيق.