البلطان يقترب من العودة لرئاسة نادي الشباب

البلاد (جدة)

اقترب خالد البلطان من العودة لرئاسة نادي الشباب عقب استقالة مجلس الإدارة الحالي للنادي برئاسة محمد المنجم.

ووفقًا للعديد من التقارير الواردة من نادي الشباب؛ فإن البلطان بصدد العودة لمنصبه رئيسًا لنادي الشباب بعد ما نجح في قيادة “الليوث” للإنجازات خلال فترتين سابقتين.

وذكرت تقارير أن خالد البلطان قد يحصل على تكليف من وزارة الرياضية برئاسة الشباب لمدة موسم واحد بعد استقالة مجلس المنجم.

وتولى البلطان رئاسة الشباب في الفترة من 2006 إلى 2014، ومن 2018 حتى 2013، ويُعتبر واحدًا من أبرز رؤساء النادي خلال القرن الحالي.