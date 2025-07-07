الرئيسية
/
/
/
/
/
البلطان يقترب من العودة لرئاسة نادي الشباب
الرياضة

البلطان يقترب من العودة لرئاسة نادي الشباب

صحيفة البلادaccess_time12 / محرم / 1447 هـ       7 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

اقترب خالد البلطان من العودة لرئاسة نادي الشباب عقب استقالة مجلس الإدارة الحالي للنادي برئاسة محمد المنجم.

ووفقًا للعديد من التقارير الواردة من نادي الشباب؛ فإن البلطان بصدد العودة لمنصبه رئيسًا لنادي الشباب بعد ما نجح في قيادة “الليوث” للإنجازات خلال فترتين سابقتين.

وذكرت تقارير أن خالد البلطان قد يحصل على تكليف من وزارة الرياضية برئاسة الشباب لمدة موسم واحد بعد استقالة مجلس المنجم.

وتولى البلطان رئاسة الشباب في الفترة من 2006 إلى 2014، ومن 2018 حتى 2013، ويُعتبر واحدًا من أبرز رؤساء النادي خلال القرن الحالي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *