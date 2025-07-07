الأهلي يوافق على مطالب مجرشي المالية

الرياضةالأهلي يوافق على مطالب مجرشي المالية صحيفة البلادaccess_time12 / محرم / 1447 هـ 7 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) أبدى مجلس إدارة النادي الأهلي موافقةً على مطالب الظهير الأيمن علي مجرشي لتجديد عقده مع الفريق، بعد تألق اللاعب بشكل لافت في الموسم المنقضي. وحسب برنامج “دورينا غير” المذاع على القنوات السعودية الرياضية، فإن إدارة الأهلي لبت مطالب مجرشي من أجل تجديد العقد. وكان ظهير الأهلي قد وضع شروطًا ماليةً من أجل تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في يناير المقبل. وساهم علي مجرشي في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الماضية. ويرغب الأهلي في الحفاظ على قوامه الأساسي من أجل استكمال المنافسة على الألقاب في الموسم الكروي الجديد 2025-2026 بعد التتويج الآسيوي.