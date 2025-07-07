استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد.. نائب أمير مكة: القيادة تعزز قيم النزاهة لحماية المال العام

البلاد (جدة)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.

وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة حرص القيادة الرشيدة-أيدها الله- تعزيز قيم النزاهة؛ من أجل حماية المال العام، والحفاظ على المكتسبات.

وتخلل اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين إمارة المنطقة والهيئة؛ بما يحقق التطلعات. وقدّم رئيس الهيئة شكره وتقديره لنائب أمير منطقة المكرمة، على دعمه واهتمامه بأعمال الهيئة، التي تعكس جهود المملكة في تعزيز مفاهيم الشفافية ومحاربة الفساد.