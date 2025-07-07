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استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد.. نائب أمير مكة: القيادة تعزز قيم النزاهة لحماية المال العام

صحيفة البلادaccess_time12 / محرم / 1447 هـ       7 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.
وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة حرص القيادة الرشيدة-أيدها الله- تعزيز قيم النزاهة؛ من أجل حماية المال العام، والحفاظ على المكتسبات.
وتخلل اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين إمارة المنطقة والهيئة؛ بما يحقق التطلعات. وقدّم رئيس الهيئة شكره وتقديره لنائب أمير منطقة المكرمة، على دعمه واهتمامه بأعمال الهيئة، التي تعكس جهود المملكة في تعزيز مفاهيم الشفافية ومحاربة الفساد.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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