أمراء ومسؤولون يواسون أسرة الغزاوي في فقيدها خالد

خالد بن مرضاح (جدة)

استقبلت أسرة الغزاوي التعازي والمواساة في وفاة فقيدها خالد أمين الغزاوي، الذي انتقل إلى رحمة الله الأربعاء الماضي، وقد أديت الصلاة عليه بالمسجد الحرم، ووري جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيد أخ كل من: يوسف، ود.عمر، وحسان، وهند، وفاروق، وسعد، -رحمهم الله- ود. زهير، ود. طلال، ود.أسامة، والمهندس أنس أمين الغزاوي.



‏وقد توافد إلى مقر العزاء الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والأعيان والأقارب والأصدقاء، سائلين الله- عزَّ وجلَّ- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واستقبلت أسرة الفقيد المعزين من الرجال في شارع صاري بجوار مسجد الغزاوي بجدة، وللنساء في منزل سعد الغزاوي بحي الخالدية.