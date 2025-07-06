الأولى امتهنت الاتجار بـ«الإمفيتامين والشبو» في الرياض وحائل.. الداخلية: الإطاحة بشبكة الـ«37 الإجرامية»

الرياض (الرياض) أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه، وبناءً على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بالوزارة، تم ضبط شبكات إجرامية؛ تمتهن تلقي مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، والاتجار بها بمنطقتي الرياض وحائل، والقبض على عناصرها وعددهم (37)، وهم(28) مواطنًا، بينهم (1) من وزارة الداخلية و(2) من وزارة الحرس الوطني و(2) من وزارة الدفاع و(1) من وزارة الصحة، و(2) من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و(5) وافدين من الجنسية السورية، ومقيم ووافد من الجنسية اليمنية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. ووزارة الداخلية؛ إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف الوطن وشبابه بالمخدرات، وستتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وإحباط مخططاتهم والقبض على كل من يشارك فيها كائنًا من كان.