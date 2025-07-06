ديوان المظالم يصدر مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1444هـ

البلاد (الرياض)

أعلن ديوان المظالم ممثلًا في إدارة تصنيف الأحكام بمكتب الشؤون الفنية، عن إصدار مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1444هـ عبر بوابته الرقمية، وتضم هذه المجموعة ما تم اعتماده وتصنيفه من الأحكام الصادرة عن دوائر الاستئناف في محاكم القضاء الإداري بمختلف مناطق المملكة، باختلاف تصنيفاتها ووقائعها وما صدر بشأنها من أحكام.

ويتيح الديوان من خلال بوابته الرقمية ومدوناته القضائية لجميع كوادره القضائية والمهتمين بالشأن القانوني الاطلاع على مبادئه وأحكامه القضائية بعدة لغات هي العربية, والإنجليزية، والفرنسية، والصينية، في إطار هدفه بنشر الوعي بطبيعة القضاء الإداري، وتعزيز المعرفة بأنظمته وأحكامه، وإثراء المكتبة القضائية والقانونية في المملكة؛ بوصفه أحد الأهداف الإستراتيجية للديوان في خدمة القضاء الإداري ومجتمعه المعرفي محليًا ودوليًا.

يذكر أن ديوان المظالم ينشر عبر بوابته الرقمية عددًا من المدونات القضائية التي توثق نتاج العمل القضائي في محاكمه الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، وتشمل ما يُصنّف من الأحكام كمبادئ قضائية إدارية، ويخصص لهذا العمل إدارة تُعنى بتصنيف الأحكام وتدوينها؛ لتكون مرجعًا قانونيًا ثريًا، ومصدرًا موثوقًا لدعم المعرفة القضائية وتطوير نُظم التقاضي وإجراءاته.