أوكرانيا تستهدف قاعدة جوية روسية

البلاد (كييف)

نفذت القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً جديداً استهدف قاعدة جوية روسية في منطقة فورونيج، وفق ما أعلنته كييف أمس (السبت)، في تصعيد لافت في سياق الحرب المستمرة بين البلدين.

وأفادت القوات الأوكرانية أن القاعدة الجوية الواقعة في مدينة بوريسوجليبسك كانت تضم طائرات مقاتلة روسية من طراز “سوخوي سو-34″، و”سو-35 إس”، و”سو-30 إس إم”، إضافة إلى مستودع للقنابل الانزلاقية وطائرة تدريب.

وأشارت القوات الأوكرانية إلى أن هذا الهجوم يأتي ضمن جهودها المتواصلة “لإضعاف القدرات الهجومية للجيش الروسي” وإجباره على وقف عملياته العسكرية ضد أوكرانيا، حسبما ذكرت في بيان على تطبيق “تليغرام”.

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع الهجوم بواسطة طائرة أوكرانية مسيرة على منطقة فورونيج، لكنها لم تعلن عن تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهجوم.

يأتي هذا التطور في ظل تصعيد متبادل على جبهات القتال، حيث شهدت العاصمة كييف انفجارات عنيفة، فيما واصلت القوات الأوكرانية استهداف مواقع خاضعة لسيطرة روسيا في دونيتسك. في المقابل، أعلنت موسكو إسقاط 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية خلال ساعات الليل. كما فرضت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية قيوداً مؤقتة على حركة الطيران في أربعة مطارات كإجراء احترازي عقب الهجمات.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تعثر مسار الهدنة بين الجانبين رغم استمرار الجهود الدبلوماسية. وأعرب ترامب عن “استيائه الشديد” من مكالمته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً أن بوتين مصمم على “مواصلة القتل والمضي قدماً في الحرب حتى النهاية”.

كما أعلن ترامب أنه ناقش مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، إمكانية إرسال صواريخ “باتريوت” لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية.