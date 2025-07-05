15 أكتوبر انطلاق الموسم الرياضي لرابطة الهواة لكرة القدم

البلاد (الرياض)

اعتمد مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم، انطلاق الموسم الرياضي 2025-2026 في 15 أكتوبر 2025، ويستمر حتى 21 مايو 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم برئاسة عادل الفقي رئيس الرابطة، واعتمد المجلس لجنة انتخابات الروابط الفرعية، التي ستنطلق أعمالها اعتبارا من 22 أغسطس 2025، حتى 6 فبراير 2026، وحُددت بداية فترة الانتقالات الصيفية في 05 يوليو 2025، فيما تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في 5 يناير 2026.

كما اعتمدت بطولات الرابطة الرئيسية بالشكل الجديد، بضم 5 لاعبين تحت 21 عامًا في كل فريق في كافة بطولات الرابطة الرئيسية والفرعية، واضافة فئتين سنيتين لبطولات الروابط الفرعية؛ بحيث يصبح عدد بطولات الفئات السنية 4 بطولات في كل رابطة فرعية، كما اُعتمد تجديد العضوية للمشاركة في الانتخابات وبطولات الموسم الجديد 2026/2025.