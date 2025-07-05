شاهد| الهلال يودع مونديال الأندية بعد مشاركة تاريخية

البلاد (جدة)
ودع فريق الهلال كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي بعد خسارته 2-1 أمام فلومينينسي البرازيلي مساء الجمعة.
تقدم فلومينينسي البرازيلي في الدقيقة 40 بتسديدة قوية من ماتيوس مارتينيلي. وتعادل ماركوس ليوناردو للهلال في بداية الشوط الثاني، وأصبح هداف البطولة بـ4 أهداف بالتساوي مع أنخيل دي ماريا نجم بنفيكا. وانتزع البديل هيركوليس التقدم للبرازيليين في الدقيقة 70.
ضغط الهلال؛ بحثاً عن تعادل متأخر دون جدوى حتى بعد الاستعانة بالبديل عبد الرزاق حمد الله في ظهوره الأول مع “الزعيم”.
وينتظر فلومينينسي مواجهة الفائز من لقاء منافسه المحلي بالميراس وتشيلسي الإنجليزي في وقت لاحق اليوم السبت، من أجل مقعد في المباراة النهائية.
#مونديال_الاندية#فلومينينسي يسجل الهدف الأول.. تسديدة قوية تسكن شباك #بونوpic.twitter.com/HS9h3NjUys#صحيفة_البلاد | #كأس_العالم_للأندية 2025 | #الهلال_فلومينينسي https://t.co/lIvJiWiREv
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 4, 2025
#البلاد | #مونديال_الاندية#الهلال 1 : 1 #فلومينينسي البرازيليpic.twitter.com/q56To9rDoe#صحيفة_البلاد | #كأس_العالم_للأندية 2025 | #الهلال_فلومينينسي
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 4, 2025
الهدف الثاني لفلومينينسي البرازيلي#الهلال 1 × 2 #فلومينينسيpic.twitter.com/773jZHKLT7#صحيفة_البلاد | #كأس_العالم_للأندية 2025 | #الهلال_فلومينينسي
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 4, 2025