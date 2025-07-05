الرياضة

شاهد| الهلال يودع مونديال الأندية بعد مشاركة تاريخية

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1447 هـ       5 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
ودع فريق الهلال كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي بعد خسارته 2-1 أمام فلومينينسي البرازيلي مساء الجمعة.

تقدم فلومينينسي البرازيلي في الدقيقة 40 بتسديدة قوية من ماتيوس مارتينيلي. وتعادل ماركوس ليوناردو للهلال في بداية الشوط الثاني، وأصبح هداف البطولة بـ4 أهداف بالتساوي مع أنخيل دي ماريا نجم بنفيكا. وانتزع البديل هيركوليس التقدم للبرازيليين في الدقيقة 70.

ضغط الهلال؛ بحثاً عن تعادل متأخر دون جدوى حتى بعد الاستعانة بالبديل عبد الرزاق حمد الله في ظهوره الأول مع “الزعيم”.

وينتظر فلومينينسي مواجهة الفائز من لقاء منافسه المحلي بالميراس وتشيلسي الإنجليزي في وقت لاحق اليوم السبت، من أجل مقعد في المباراة النهائية.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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