تشيلسي يحجز مقعده في نصف نهائي مونديال الأندية

البلاد (جدة)
سجل حارس بالميراس البرازيلي ويفرتون هدفاً عكسياً في مرماه قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، ليهدي تشيلسي الفوز 2-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين صباح اليوم السبت في ربع نهائي البطولة.
ويلتقي بذلك تشيلسي مع الفريق البرازيلي الآخر فلومينينسي في الدور نصف النهائي.
قدم تشيلسي شوطاً أول مثالياً، واستطاع أن يتقدم بهدف جميل حمل توقيع كول بالمر من تسديدة أرضية في الدقيقة 17.
بالمر سجل هدفه الأول في مونديال الأندية 2025، فيما ساهم في هدف للمرة الثانية، بعدما قدم تمريرة حاسمة في مواجهة بنفيكا الماضية بالدور ثمن النهائي.
فشل البلوز في استثمار عدد من الفرص الخطيرة قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يباغت إستيفاو فريقه القادم بهدف رائع في الدقيقة 53، بعدما سدد كرة في سقف المرمى من الزاوية الصعبة، ليعيد المباراة إلى النقطة صفر.
وسينضم إسيتفاو لتشيلسي بعد نهاية مونديال الأندية، بعدما تعاقد معه مقابل 34 مليون يورو.
استعاد تشيلسي توازنه ونجح في الوصول إلى مرمى بالميراس مجدداً، حينما سجل ويفرتون حارس بالميراس هدفاً في مرماه في الدقيقة 82 بعد تسديدة الظهير مالو غوستو.
الهدف العكسي هو التاسع في كأس العالم للأندية 2025.
⚽️ COLE PALMER STRIKES!
Composure. Class. @ChelseaFC take the lead! 🔵🔥 pic.twitter.com/jIbchs9Mf2
— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
خطأ فادح من حارس بالميراس يتسبب في هدف ثاني لتشيلسي ⚽
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— DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 5, 2025