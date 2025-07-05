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تشيلسي يحجز مقعده في نصف نهائي مونديال الأندية

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1447 هـ       5 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
سجل حارس بالميراس البرازيلي ويفرتون هدفاً عكسياً في مرماه قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، ليهدي تشيلسي الفوز 2-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين صباح اليوم السبت في ربع نهائي البطولة.

ويلتقي بذلك تشيلسي مع الفريق البرازيلي الآخر فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

قدم تشيلسي شوطاً أول مثالياً، واستطاع أن يتقدم بهدف جميل حمل توقيع كول بالمر من تسديدة أرضية في الدقيقة 17.

بالمر سجل هدفه الأول في مونديال الأندية 2025، فيما ساهم في هدف للمرة الثانية، بعدما قدم تمريرة حاسمة في مواجهة بنفيكا الماضية بالدور ثمن النهائي.

فشل البلوز في استثمار عدد من الفرص الخطيرة قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يباغت إستيفاو فريقه القادم بهدف رائع في الدقيقة 53، بعدما سدد كرة في سقف المرمى من الزاوية الصعبة، ليعيد المباراة إلى النقطة صفر.

وسينضم إسيتفاو لتشيلسي بعد نهاية مونديال الأندية، بعدما تعاقد معه مقابل 34 مليون يورو.

استعاد تشيلسي توازنه ونجح في الوصول إلى مرمى بالميراس مجدداً، حينما سجل ويفرتون حارس بالميراس هدفاً في مرماه في الدقيقة 82 بعد تسديدة الظهير مالو غوستو.

الهدف العكسي هو التاسع في كأس العالم للأندية 2025.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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