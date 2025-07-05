تأهل لنصف النهائي| سان جيرمان يقصي بايرن ميونيخ من مونديال الأندية

البلاد (جدة)
رد فريق باريس سان جيرمان اعتباره من بايرن ميونيخ الألماني، بعدما فاز عليه بثنائية، مساء اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية؛ ليتأهل ليترشح لمواجهة الفائز من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في المربع الذهبي يوم التاسع من يوليو الجاري.
بطل أوروبا الموسم الماضى، أراد إنهاء عقدته أمام بايرن ميونيخ الذي تفوق عليه في آخر 4 مواجهات بمنافسات دوري أبطال أوروبا بين عامي 2021 و2024، فضلاً عن نهائي البطولة 2020 الذي فاز به بايرن برأسية لاعب سان جيرمان السابق كينغسلي كومان في لشبونة.
سيطر بايرن ميونيخ على معظم فترات الشوط الأول، وشهدت نهاية الشوط نقطة تحول اللقاء؛ حين أصيب نجم بايرن جمال موسيالا بكسر في الكاحل بعد اصطدامه بالحارس الإيطالي دوناروما.
في الشوط الثاني، دخل سان جيرمان أجواء المباراة، وأحرز هدفين في الدقيقتين 78 و90+7 حملا توقيع ديزيري دوي، والبديل عثمان ديمبيلي.
واحتفل ديمبيلي بعد تسجيل الهدف على طريقة النجم البرتغالي الراحل ديوغو جوتا بالجلوس أرضًا، ورفع اليدين بنفس أسلوبه.
79' DÉSIRÉ DOUÉ!
Excellent finish into the bottom corner and PSG lead 1-0! pic.twitter.com/FGfPQY67Gh
— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
TAKE A BOW, OUSMANE DEMBÉLÉ!
A brilliant stoppage-time strike and PSG double their lead with nine men! pic.twitter.com/2lZschE1ga
— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025