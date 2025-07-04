مدرب فلومينينسي: لهذا الشبب أخشى الهلال!!

أبدى ريناتو غاوتشو المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي تخوفه من سلاح خاص لدى الهلال السعودي في مواجهة ربع نهائي كأس العالم للأندية. غاوتشو حذر من الهجمات المرتدة السريعة لفريق المدرب سيموني إنزاغي الذي فجر أكبر مفاجأة بالبطولة بالإطاحة بمانشستر سيتي بنتيجة 4-3 من دور 16. ويلتقي الهلال مع فلومينينسي على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو مساء اليوم الجمعة، وتنطلق المباراة الساعة 22:00 بتوقيت السعودية. وتأهل فلومينينسي لدور الثمانية بفوزه المفاجئ على إنتر ميلان وصيف بطل أوروبا 2-0. عن استعدادات الفريق البرازيلي لمواجهة الهلال، قال غاوتشو: “الهلال وصل إلى هذا الدور بجدارة والمباراة ستكون صعبة، تابعت أداءه أمام المان سيتي، تدربنا وحللنا ودرسنا منافسنا ووضعنا الاستراتيجية، وهدفنا الوصول إلى نصف النهائي مع كامل احترامي للخصم، نحن جاهزون وأرجو أن نحقق الفوز غداً”. وأضاف: “ربما تذهب المباراة إلى وقت إضافي أو ركلات ترجيح، علينا أن نجد طريقة للتغلب على المنافس. جاهزون على أفضل طريقة ممكنة”. وتابع: “المباراة صعبة علينا وعليهم، إنزاغي خاض مسيرة رائعة في إيطاليا وهنا في بالبطولة، الحظوظ ستكون متساوية ووصل الفريقان إلى هنا بكل استحقاق”. الهلال بصبغة برازيلية مدرب فلومينينسي أشار إلى تمتع الهلال بموارد مالية كبيرة، لكنه اعتبر المباراة متكافئة، مضيفاً: “أعلم جاهزية اللاعبين وتناقشنا كثيراً، عبروا عن جاهزيتهم وهذه طريقة عملي، دائماً نتناقش”. وواصل: “نحترم منافسنا، الهلال يعتمد على الهجمات المرتدة ولديه سرعات، نحاول أن نمنع منافسنا من استغلال ذلك ونتوقع أن ننتصر”. وأشاد بالثنائي البرازيلي في الهلال ماركوس ليوناردو ومالكوم، مضيفاً: “ساعدا ناديهما كثيراً، يتمتعان بالذكاء وأحدهما يلعب للمنتخب البرازيلي، يعرفان جيداً كرة القدم البرازيلية، وسيقدّمان دعماً كبيراً لمدربهما”. واختتم حديثه قائلاً: “قلت لفريقي لا تمنحوا الهلال أي فرصة، ولا حتى لعشر ثوانٍ، فأي فرصة تتاح لهم سيستغلونها”.