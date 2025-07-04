قبل البرتغالي جوتا.. نجوم لقوا مصرعهم بسبب حوادث طرق

البلاد (جدة)
أصيب وسط كرة القدم العالمي بصدمة شديدة بعد مصرع المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا نجم فريق ليفربول الإنجليزي؛ إثر حادث سير مفجع في إسبانيا، لتعيد المأساة إلى الذاكرة حوادث مشابهة حصدت أرواح لاعبين سابقين.
وفارق جوتا الحياة عن عمر 28 عاماً برفقة شقيقه، بعد أيام قليلة من حفل زفافه، لينضم إلى قائمة حزينة من لاعبي كرة القدم رحلوا عن عالمنا في أوج مسيراتهم.
– خوسيه أنطونيو رييس
نجم ريال مدريد وأرسنال وإشبيلية وأتلتيكو مدريد السابق توفي عام 2019 عن عمر 35 عاماً في حادث سير في إسبانيا، بعد عودته من تدريبات فريقه الأخير إكسترامادورا.
– خوانيتو
أسطورة ريال مدريد توفي عن 37 عاماً بعد حادث مفجع عقب حضور مباراة في سانتياغو برنابيو عام 1992، بعد أشهر قليلة من اعتزال اللعب.
جمهور ريال مدريد لم ينس خوانيتو حتى اليوم، ويهتف باسمه في كل مباراة في برنابيو، وبالتحديد في الدقيقة 7 في إشارة إلى رقم قميصه الشهير؛ لذا ساد اعتقاد بأن روح خوانيتو تحضر دائماً لمساعدة الفريق الملكي وإنقاذه من الهزائم.
– فريدي رينكون
أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي لكولومبيا ولاعب وسط ريال مدريد السابق، توفي متأثراً بجراحه في مستشفى بعد حادث سير في بلاده عام 2022.
– لوري كانينغهام
أحد أساطير ريال مدريد أيضاً، فهو اللاعب الوحيد في تاريخ النادي الذي نال تصفيقاً حاراً من جمهور برشلونة في كامب نو خلال كلاسيكو، وأول لاعب من أصحاب البشرة السمراء يمثل منتخب إنجلترا، فارق الحياة بعمر 33 عاماً بسبب حادث سير في مدريد عام 1989.
– جيمي ديفيز
مهاجم مانشستر يونايتد الواعد الذي أعير إلى واتفورد، توفي اثر حادث سير عام 2003 في عمر 21 عاماً، وكرّم نجوم يونايتد ذكراه بارتداء قمصان تحمل اسمه عند التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد أشهر من وفاته.
– موتجيكا ماديشا
مدافع ماميلودي صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا السابق لقي مصرعه بعد حادث مروع عام 2020 في جوهانسبرغ، وكان يبلغ 25 عاماً.
– فيديريكو بيساني
كان مهاجماً واعداً في أتالانتا، اعتبره كثيرون مستقبل هجوم منتخب إيطاليا قبل وفاته في حادث سيارة عام 1997، وقرر ناديه سحب رقمه 14، وأطلق اسمه على مدرج في ملعبه.
-حوادث طائرات
بعيداً عن حوادث الطرق يتذكر الجميع الوفاة المفجعة للمهاجم الأرجنتيني إميليانو سالا في حادث طائرة عام 2019 حين كان متجهاً من فرنسا للتعاقد مع نادي كارديف سيتي، واستغرق البحث عن جثته عدة أسابيع في القنال الإنجليزي.
أما أشهر رياضي ضحية لحوادث النقل خارج نطاق كرة القدم فكان أسطورة كرة السلة الأميركي كوبي برايانت عام 2020 عن عمر 41 عاماً اثر تحطم طائرة مروحية كانت تحمل ابنته أيضاً بالقرب من كاليفورنيا.