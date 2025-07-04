إنزاغي: حمد الله إضافة قوية.. ورحيل جوتا أثر على نيفيز وكانسيلو

البلاد (جدة)
أكد سيموني إنزاغي مدرب الهلال، أنه يعرف قدرات المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي انضم للفريق معاراً قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.
وانتقل حمد الله بشكل مفاجئ إلى الهلال معاراً من الشباب خلال الفترة المتبقية بمونديال الأندية فقط، بعد إصابة الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش والنجم سالم الدوسري، ليعاون البرازيلي ماركوس ليوناردو.
وازداد طموح الهلال في البطولة عقب الفوز الملحمي 4-3 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16، ولوجوده في النصف الأسهل بأدوار خروج المغلوب.
وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي:” بسبب إصابة سالم وميتروفيتش قررت مع النادي استقدام حمد الله،، أعرف حمد الله وجاء إلينا بسعادة غامرة، سيدعمنا ويساند ليوناردو في مباراة اليوم بكل تأكيد”.
كما أشاد بماركوس ليوناردو، رجل مباراة سيتي الذي سجل هدفين في اللقاء، معبراً عن فخره بتدريبه.
وأضاف: “لا يمكنني الحديث عن ماركوس ليوناردو سوى بإيجابية، أعرفه منذ كنت مدرباً لإنتر، ربما كان سينضم لروما وبعدها ذهب إلى بنفيكا، فخور بتدريبه، يدعم الفريق بكل قوة وتصميم على التسجيل، سيساعدنا كثيراً”.
وعن مواجهة فلومينينسي الذي أطاح بإنتر ميلان من دور الـ16: أوضح إنزاغي: “حاولنا استعادة الطاقة بعد فوز كبير وشاق أمام سيتي خلال 140 دقيقة، لكننا نثق في خوض مباراة قوية ضد فلومينينسي، إنه فريق منظم، لكن أعتقد أن إنتر كان يستحق أكثر أمامه في المباراة السابقة”.
وفاة جوتا
إنزاغي أقر بتأثر فريقه نفسياً بعد نبأ وفاة ديوغو جوتا مهاجم ليفربول؛ إذ يضم الهلال زميلين له بالمنتخب البرتغالي، روبن نيفيز وجواو كانسيلو.
كما أكد استمرار غياب المدافع المصاب حسان تمبكتي في لقاء اليوم.
أهلاً بك "حمدالله" 🤩💙 pic.twitter.com/4qT2egAwFe
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 2, 2025