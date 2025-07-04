أبرزهم ياسين بونو.. حراس مرمى توهجوا في مونديال الأندية

البلاد (جدة)
تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025، تألقاً لافتاً لحراس مرمى خطفوا الأنظار من خلال أدائهم في مباريات البطولة، المقامة في أميركا.
مع الترقب لانطلاق دور الـ8، اليوم الجمعة، علق في الأذهان أسماء بعض حراس المرمى، ويتصدرهم نجم الهلال ياسين بونو بعد أداء لافت قدمه خلال مباراة مانشستر سيتي التي انتهت بفوز فريقه 4-3 في إنجاز تاريخي، ليتأهل إلى الدور ربع نهائي.
– ياسين بونو
الهلال فجر مفاجأة من العيار الثقيل في تاريخ البطولة، بإقصاء مانشستر سيتي، وبات الهلال السعودي أول فريق عربي وآسيوي يتأهل لدور الثمانية، لكن حارسه البالغ من العمر 34 عاماً حظي بإشادة خاصة من المدرب بيب غوارديولا بعد المباراة.
وقال المدرب الإسباني:”الفارق ضئيل (بين الفريقين)… لكنهم صنعوا الكثير من الكرات الثابتة. (ياسين) بونو تصدى لكرات رائعة. لا شيء. لا شيء يُقال”.
وكان تأثير بونو كبيراً لدرجة أن مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند اقترب منه، بعد صافرة النهاية، ليقدم له تهنئة حارة.
وتعزز الإحصاءات أداء بونو اللافت خلال المباراة، فبحسب شبكة “أوبتا”، من أصل 14 تسديدات تلقاها، تصدى الحارس الدولي المغربي لـ11 كرة، بنسبة نجاح بلغت 78.6% خلال المباراة.
– ميكيلي دي غريغوريو
خرج يوفنتوس من كأس العالم للأندية بعد خسارته 1-0 أمام ريال مدريد في دور الـ16، رغم الأداء المتميز لحارس مرماه ميكيلي دي غريغوريو.
منذ بداية المباراة، قام الحارس البالغ من العمر 27 عاماً بتصديات لكرات خطيرة، كان أبرزها من مسافة قريبة بقدم الإنجليزي جود بيلينغهام. ثم تصدى لتسديدة قوية أخرى من فيديريكو فالفيردي، وأخرى من أردا غولر.
وبحسب أوبتا من أصل 11 تسديدة تلقاها دي غريغوريو، تصدى لـ10 منها. بذلك بلغت نسبة نجاحه في التصديات خلال المباراة 90.9%
حارس فلومينينسي.. فابيو
منذ بداية البطولة، لفت حارس مرمى فلومينينسي البرازيلي فابيو لوبيز الأنظار، لكونه أكبر لاعب سناً في كأس العالم للأندية.
إضافة لذلك.. بات فابيو البالغ من العمر 44 عاماً، أكثر حارس في تاريخ البطولات الرسمية يحافظ على نظافة شباكه، بعد أن بلغ الرقم القياسي بـ507 مباراة بدون أهداف، أمام صن داونز الجنوب أفريقي، متجاوزاً الإيطالي جيانلويجي بوفون صاحب الـ506 مباراة.
لكن الحارس البرازيلي أظهر للجماهير أنه على الرغم من سنه المتقدم، إلا أنه ما زال بإمكانه تحقيق المزيد في الملاعب.وتألق في فوز فريقه على إنتر ميلان 2-0، ليساعد الفريق البرازيلي على بلوغ ربع نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي.
أنقذ فابيو أربع فرص محققة، من بينها تصدٍ حاسم في اللحظات الأخيرة بقدميه، وهي جميع التسديدات التي تلقاها، بنسبة نجاح بلغت 100% خلال المباراة، ليُفاجئ وصيف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م