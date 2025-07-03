منتخب التشيك يجهز الأخضر لملحق المونديال

البلاد (جدة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إقامة مباراة ودية تجمع بين المنتخب السعودي الأول ونظيره منتخب التشيك، في أولى محطات التحضير الفني والبدني لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

تأتي هذه المواجهة في إطار برنامج إعداد المنتخب بعد مشاركته الأخيرة في بطولة الكأس الذهبية 2025 (كونكاكاف)، حيث يسعى المدرب هيرفي رينارد لتجهيز لاعبيه بأفضل صورة قبل التحدي القاري المرتقب.

وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اختيار كل من السعودية وقطر لاستضافة مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، التي ستُقام أيام 8 و11 و14 أكتوبر المقبل.

ويُنافس في هذا الملحق ستة منتخبات آسيوية على مقعدين إضافيين مخصصين للقارة، إلى جانب 6 مقاعد مباشرة كانت قد حُسمت خلال التصفيات السابقة.

تصنيفات المنتخبات المشاركة في ملحق آسيا

جاءت المنتخبات المتأهلة إلى الملحق موزعة على ثلاث تصنيفات بحسب نتائجها في التصفيات المونديالية، وهي كالتالي:

التصنيف الأول: السعودية – قطر

التصنيف الثاني: الإمارات – العراق

التصنيف الثالث: إندونيسيا – عمان

ومن المقرر أن تُجرى قرعة مباريات الملحق يوم 17 يوليو الجاري، بمشاركة أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في المرحلة النهائية من التصفيات.