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سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1447 هـ       3 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة السيد فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في عددٍ من المجالات، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

alharthi

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