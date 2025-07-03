رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس وزراء مملكة كمبوديا

بنوم بنه (واس)
التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، رئيس وزراء مملكة كمبوديا سامديتش موها بورفور تيباداي هون مانيت، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة كمبوديا على رأس وفد من المجلس.
ونوه رئيس وزراء مملكة كمبوديا بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمملكة كمبوديا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المملكة تُعد شريكًا مهمًا لكمبوديا.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى النهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وما تحقق من مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات.
واستُعرض خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة كمبوديا، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس الدكتور علي بن إبراهيم الغبان، والدكتور حمد بن حسين بالحارث، والدكتورة نهاد بنت عبدالله العمير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية غير المقيم في مملكة كمبوديا محمد بن إسماعيل دهلوي.
وحضره من الجانب الكمبودي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجموعة الصداقة الكمبودية العربية سوس يارا، والوزير الأول المسؤول عن المهام الخاصة للشؤون الإسلامية عثمان حسن، والوزير الملحق برئيس الوزراء نائب رئيس مكتب رئيس الوزراء براك سام عين، ونائب الوزير المكلف بمجلس الوزراء مستشار خاص لرئيس الوزراء هوت بوم، ونائب الوزير المكلف الدائم بمجلس الوزراء رئيس وحدة المتحدث باسم لرئيس الوزراء مياس سوفورن، ونائب الوزير المكلف الدائم بمجلس الوزراء آن سوك خيون، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي تشاي نافود، ووكيل دائم بمجلس الوزراء نائب رئيس مكتب رئيس الوزراء سينغ بيدو.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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