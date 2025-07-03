النصر يجدد مفاوضاته مع نجم أرسنال

الرياضةالنصر يجدد مفاوضاته مع نجم أرسنال صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1447 هـ 3 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) جدد مسؤولو نادي النصر مفاوضاتهم مع غابرييل مارتينيلي، جناح فريق أرسنال الإنجليزي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال الصحفي الموثوق “جاكوبس”: إنه على الرغم من تمسك أرسنال بخدمات مارتينيلي، إلا أن النصر لديه رغبة مُلِحّة في إنهاء الصفقة. وأشار إلى أن النصر قدم عرضًا بقيمة تبلغ 85 مليون يورو للحصول على خدمات مارتينيلي صاحب الـ 24 عامًا. ويطمح النصر في تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال “ميركاتو” الصيف قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.