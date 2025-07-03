الرئيسية
/
/
/
/
/
النصر يجدد مفاوضاته مع نجم أرسنال
الرياضة

النصر يجدد مفاوضاته مع نجم أرسنال

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1447 هـ       3 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

جدد مسؤولو نادي النصر مفاوضاتهم مع غابرييل مارتينيلي، جناح فريق أرسنال الإنجليزي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الموثوق “جاكوبس”: إنه على الرغم من تمسك أرسنال بخدمات مارتينيلي، إلا أن النصر لديه رغبة مُلِحّة في إنهاء الصفقة.

وأشار إلى أن النصر قدم عرضًا بقيمة تبلغ 85 مليون يورو للحصول على خدمات مارتينيلي صاحب الـ 24 عامًا.

ويطمح النصر في تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال “ميركاتو” الصيف قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *