“التعليم” تعلن الترشيح النهائي على 10.5 ألف وظيفة تعليمية

البلاد (الرياض) أعلنت وزارة التعليم اليوم (الخميس) الترشيح النهائي على 10494 وظيفة تعليمية في إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة والمحافظات التابعة لها. وذكرت الوزارة أن الترشيحات شملت إدارات التعليم في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة،والقصيم، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وعسير، وحائل، والمنطقة الشرقية، وجازان، ونجران، والباحة، والطائف، وجدة، والأحساء، والمحافظات التابعة لها. وذكرت الوزارة أن المرشحين يمكنهم الاستعلام عن الترشح عبر موقع الوزارة ومنصة جدارات، ومتابعة تعليمات مواعيد الإجراءات الرسمية التي تحددها الجهات المختصة.