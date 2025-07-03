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“التعليم” تعلن الترشيح النهائي على 10.5 ألف وظيفة تعليمية
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“التعليم” تعلن الترشيح النهائي على 10.5 ألف وظيفة تعليمية

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1447 هـ       3 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أعلنت وزارة التعليم اليوم (الخميس) الترشيح النهائي على 10494 وظيفة تعليمية في إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة والمحافظات التابعة لها.

وذكرت الوزارة أن الترشيحات شملت إدارات التعليم في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة،والقصيم، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وعسير، وحائل، والمنطقة الشرقية، وجازان، ونجران، والباحة، والطائف، وجدة، والأحساء، والمحافظات التابعة لها.

وذكرت الوزارة أن المرشحين يمكنهم الاستعلام عن الترشح عبر موقع الوزارة ومنصة جدارات، ومتابعة تعليمات مواعيد الإجراءات الرسمية التي تحددها الجهات المختصة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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