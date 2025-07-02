7.4 مليار ريال تمويل سكني للأفراد

البلاد (الرياض)

بلغ حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 7.4 مليار ريال خلال شهر مايو 2025، بانخفاض قدره 4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر مايو 2025 نحو 10 آلاف عقد. واستحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال مايو الماضي بقيمة 4992 مليون ريال وبنسبة 68 %، وجاءت الشقق السكنية ثانيا بـ 1850 مليون ريال، ثم الأراضي بـ 534مليون ريال. وبالنسبة للتمويل المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد انخفض بنسبة 24 % ليبلغ نحو 191 مليون ريال.