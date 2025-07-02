فرص في حائل للمستثمرين البرتغاليين

البلاد (حائل)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمكتبه في الإمارة أمس، وفدًا من رجال الأعمال من البرتغال برئاسة رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي في اتحاد الغرف السعودية الوليد بن خالد البلطان، وذلك بحضور رئيس غرفة حائل هاني الخليفي.

وضم الوفد البرتغالي مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب الملحق التجاري لجمهورية البرتغال ، وجرى استعراض مقومات منطقة حائل الاقتصادية والاستثمارية، والفرص الواعدة التي توفرها في قطاعات عدة.

ورحب سموه بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات الدولية، مشيرًا إلى ما تتمتع به المنطقة من تنوع اقتصادي وموقع إستراتيجي، يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار.