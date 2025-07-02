حمدالله يقود هجوم الهلال أمام فلومينينسي

أعلن نادي الهلال رسميًا عن تعاقده مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بنظام الإعارة من نادي الشباب، وذلك لدعم هجوم الفريق في كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي ظل إصابة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وعبدالله الحمدان وسالم الدوسري، ووجود شكوك حول جاهزية ماركوس ليوناردو، لجأت إدارة الهلال لاستعارة حمدالله، الذي انتظم فور توقيعه في تدريبات الهلال بمدينة أورلاندو.
وعملت إدارة الهلال منذ الصباح على صفقة حمدالله، ووجدت كل تعاون وتجاوب من إدارة نادي الشباب، لتتم الصفقة في وقت قياسي.
وسيرتدي حمدالله الرقم (10) مع الهلال؛ حيث سيقود هجوم الفريق في مباراة ريع نهائي مونديال الأندية أمام فلومينينسي البرازيلي مساء الجمعة.
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