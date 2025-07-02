تستضيف مؤتمر (يونيدو) في نوفمبر.. السعودية تعزز التنمية الصناعية عالمياً

البلاد (الرياض)

أعلنت المملكة العربية السعودية عن استضافتها للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025.

جاء ذلك خلال فعالية ترويجية نظّمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، على هامش أعمال دورة مجلس التنمية الصناعية ، وذلك بحضور سفير المملكة لدى النمسا المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، وعدد من الدول الأعضاء وقيادات القطاع الصناعي حول العالم.

وطبقا لـ “واس”، استعرضت الفعالية أبرز استعدادات المملكة لاستضافة المؤتمر، إلى جانب عروض لمبادرات ومشاريع وطنية قدمتها وزارة الإعلام (مبادرة كنوز)، ووزارة الاستثمار (استثمر في السعودية)، والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة السعودية للسياحة (روح السعودية)، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة أن استضافة المملكة لهذا الحدث الدولي تعكس التزامها بتعزيز التعاون في الابتكار والتحول التقني وتطوير حلول مشتركة لتحديات التصنيع المستدام.

من جهته، أعرب المدير العام لـ (يونيدو) غيرد مولر، عن تقديره للمملكة ، وما تبذله من جهود لدعم برامج التنمية الصناعية في الدول النامية. تأتي استضافة المملكة للمؤتمر، ضمن مستهدفات رؤيتها الوطنية؛ لتعزيز مكانتها بصفتها مركزًا صناعيًا إقليميًا، وتسليط الضوء على تجربتها في تطوير قطاع صناعي تنافسي ومستدام، بوصفه أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني في إطار الرؤية السعودية2030.