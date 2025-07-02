الرياض تحتضن المؤتمر الصحفي لـPFL MENA بمشاركة أبرز المقاتلين العرب استعداداً لنزالات الجمعة

محمد الجليحي (الرياض)

أقامت رابطة دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PFL MENA)، أمس الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً في العاصمة الرياض، بحضور نخبة من أبرز المقاتلين والمقاتلات العرب، وذلك في إطار التحضيرات لانطلاق منافسات الدوري المقررة يوم الجمعة المقبل 4 يوليو، وسط اهتمام إعلامي واسع وتفاعل جماهيري مرتقب.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أعرب جيرومي مازيت، المدير العام لـ PFL MENA، عن فخره بالمستويات المميزة التي يقدمها المقاتلون العرب داخل الحلبة، مشيداً على وجه الخصوص بالمقاتلين السعوديين الذين اعتبرهم نموذجاً ملهماً في البطولة.

وقال:”نحن فخورون بما يقدمه المقاتلون العرب من أداء مميز داخل الحلبة، والمقاتلون السعوديون تحديداً يشكلون نموذجاً ملهماً في البطولة، ومن أبرزهم هتان السيف التي تواصل تقديم عروض قوية وانتصارات متتالية، وعبدالعزيز المعمر الذي يتمتع بشغف استثنائي وطموح لافت في عالم الفنون القتالية المختلطة”.

من جانبها، أبدت المقاتلة السعودية هتان السيف جاهزيتها الكاملة للنزال المقبل، مؤكدة أنّ تمثيل الوطن يمنحها دافعاً لا حدود له وقالت:”كل نزال أخوضه هو فرصة جديدة لرفع اسم المملكة، وأطمح لأن أواصل سلسلة انتصاراتي بثقة وقوة، لا أرى أنني أفضل من خصمي بالسجل الاحترافي، وأقول لها: كل التوفيق لنا جميعاً في النزال.”

في المقابل، وجهت المقاتلة اللبنانية نور الفليطي رسالة مباشرة إلى منافستها السعودية هتان السيف، حيث قالت:”أحترم خصمي هتان السيف، هي قوية وأقول لها كوني مستعدة”.

أما المقاتل المغربي زافير علوي، فقد عبّر عن شغفه الكبير بالرياضة التي دفعته للاستمرار والتطور، قائلاً: “أطمح لتقديم نزال يُخلّد في الذاكرة، وبذلت الكثير من الجهد للوصول إلى هذه المرحلة. الجمعة سترون نسخة جديدة مني تماماً”.

وفي السياق ذاته، أكد المقاتل السعودي عبد العزيز المعمر أنّ الجمهور السعودي يُعدّ مصدر طاقة هائل له، إلى جانب دافعه الداخلي القوي لتحقيق أحلامه، فقال:”أنا أقاتل لأجل حلمي، وأسعى لأن أصل إلى العالمية وأثبت أن المقاتل السعودي قادر على المنافسة في أعلى المستويات”.

كما تحدث المقاتل الأردني عبد الرحمن حياصات عن قراره بالانتقال إلى فئة وزنية جديدة، موضحاً: “القرار جاء بناءً على توصية فنية من فريقي، وأعتبره تحدياً جديداً سيضيف إلى خبرتي ويمنحني فرصة لاختبار قدراتي بشكل مختلف”.

بدوره، أعلن البطل المصري عمر الدفراوي، حامل الحزام في فئة وزن الوليتر، عن توجهه نحو خوض النزالات الاستعراضية، قائلاً: “لقد خضت مواجهات كثيرة واكتسبت خبرة كبيرة من المقاتلين العرب، وأشعر أنّ الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة جديدة في مسيرتي”.

أما المقاتل الكويتي محمد الأقرع، فاختصر فلسفته في الرياضة قائلاً: “لا أقاتل من أجل الألقاب أو المقارنات، بل لأثبت لنفسي أنني أستحق الوصول إلى القمة، كل نزال أخوضه هو فرصة لأكون أقوى من السابق، وهذه المرة أثق أنني سأحقق ما أطمح إليه”.

واختتم المقاتل المغربي بدرالدين دياني بتصريح مقتضب وحازم قائلاً: “أفضل الرد في الحلبة وليس بالكلام، وسأبذل كل ما لدي حتى اللحظة الأخيرة”.

ويُنتظر أن تشهد منافسات الجمعة إثارة كبيرة ومستوىً عالٍ من التحدي، بمشاركة أبرز المقاتلين من السعودية والعالم العربي، في أمسية رياضية مميزة تعكس المكانة المتنامية لـ PFL MENA، وتعزز من مكانة الرياض كوجهة أولى للرياضات القتالية في المنطقة.