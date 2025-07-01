20 وظيفة بـ”الخارجية” للكفاءات الوطنية

البلاد (الرياض)

فتحت وزارة الخارجية باب التقديم على 20 وظيفة شاغرة للرجال والنساء عبر برنامج الكفاءات والمتعاقدين، داعية المواطنين والمواطنات من أصحاب المؤهلات والخبرة؛ للتقديم عبر منصة التوظيف الوطنية الموحدة “جدارات”، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى 14 يوليو الجاري. وحددت الوزارة شروط شغل الوظائف بأن يكون المتقدم، أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصلًا على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس، وأن يمتلك الخبرة العملية اللازمة لأداء مهام الوظيفة، إلى جانب التمتع بحسن السيرة والسلوك، واللياقة الصحية. وتشمل المزايا المالية للوظائف المطروحة تأمينًا طبيًا، وبدل سكن، وبدل نقل، بالإضافة إلى بدل تعليم الأبناء، بما يعزز من استقرار الموظف، ويدعم بيئة العمل الجاذبة للكفاءات الوطنية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها؛ لاستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة، ودعم السعودة في القطاع الحكومي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.