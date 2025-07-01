18 % نسبة الارتفاع.. 4.32 تريليون ريال أصول صندوق الاستثمارات

البلاد (الرياض)

كشف صندوق الاستثمارات العامة ارتفاع إجمالي موجوداته بنسبة (18 %) لتصل إلى (4,321) مليار ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ (3,664) مليار ريال للعام السابق، وارتفاع إجمالي إيرادات الصندوق بنسبة (25 %) لتصل (413) مليار ريال، مقارنة بـ (331) مليار ريال للعام السابق. وأوضح أن هذه الارتفاعات تحققت نتيجة ارتفاع إيرادات مجموعة من شركاته، ومنها شركة سافي للألعاب الإلكترونية، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وشركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، والبنك الأهلي السعودي، وشركة تأجير الطائرات “أفيليس”، وبنك الخليج الدولي، إلى جانب توزيعات أرباح شركة أرامكو، بالإضافة إلى مساهمة بعض المشاريع الكبرى، حيث بدأت بتحقيق إيرادات متزايدة مقارنة بالعام السابق.

وأشار الصندوق السيادي إلى أن صافي أرباحه بلغ (26) مليار ريال، متأثرًا بعدد من الظروف؛ مثل التحديات الاقتصادية العالمية، كارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشاريع، والتغيرات في الخطط التشغيلية وازدياد التكاليف التقديرية، وتشكل أقل من (2 %) من إجمالي الموجودات ، مؤكدا مواصلته تعزيز مركزه المالي؛ بما يتماشى مع أهدافه الإستراتيجية. وأضاف بأنه استطاع المحافظة على استقرارمستويات النقد، عند (316) مليار ريال، مفيدًا أن قيمة القروض والتسهيلات للمجموعة ارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى (570) مليار ريال، مؤكدًا مواصلته والشركات التابعة له على تنويع مصادر التمويل من خلال صفقات ناجحة في أسواق المال العالمية ، حيث تواصل منظومة الصندوق وشركات محفظته النمو والتوسع،؛بهدف تعزيز نمو الأرباح مع إمكانات إطلاق استثمارات جديدة.