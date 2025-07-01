مركز الملك سلمان ينفذ مشروع جراحة المخ بعدن

البلاد (عدن)

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في محافظة عدن، المقام خلال الفترة من 18 وحتى 26 يونيو 2025م، بمشاركة 5 متطوعين من مختلف التخصصات، وبالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 69 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها- ولله الحمد- بالنجاح التام. يأتي ذلك في إطار الجهود الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في الدول ذات الاحتياج.