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مركز الملك سلمان ينفذ مشروع جراحة المخ بعدن

صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1447 هـ       1 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (عدن)

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في محافظة عدن، المقام خلال الفترة من 18 وحتى 26 يونيو 2025م، بمشاركة 5 متطوعين من مختلف التخصصات، وبالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 69 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها- ولله الحمد- بالنجاح التام. يأتي ذلك في إطار الجهود الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في الدول ذات الاحتياج.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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