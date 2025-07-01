فلومينينسي يعبر إنتر ميلان إلى ربع نهائي مونديال الأندية

البلاد (جدة)
أقصى فريق فلومينينسي البرازيلي فريق إنتر ميلان الإيطالي من دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت مساء الاثنين على ملعب بنك أمريكا، ضمن منافسات البطولة العالمية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.
دخل فلومينينسي المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الثالثة، عن طريق رأسية قوية للمهاجم جيرمان كانو.
وعند الدقيقة 90+4 أطلق فلومينينسي رصاصة الرحمة على آمال إنتر ميلان بتسجيل الهدف الثاني.
بهذا الفوز، تأهل فلومينينسي إلى دور الثمانية من كأس العالم للأندية 2025، حيث ينتظر مواجهة نارية أمام الفائز من لقاء الهلال، ومانشستر سيتي الإنجليزي.