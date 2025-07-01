رئيس الشورى يصل إلى كمبوديا في زيارة رسمية

البلاد (بنوم بنه)

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبـراهيم آل الشيخ، إلى مملكة كمبوديا في مستهل زيارة رسمية، على رأس وفد من مجلس الشورى تلبيةً لدعوة رسمية، تلقاها من رئيس مجلس الشيوخ في مملكة كمبوديا سامديتش تيكو هون سين.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار بنوم بنه الدولي، النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية فونغ ساوث، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والإعلام في الجمعية الوطنية سوس يارا، ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الكمبودية السعودية، وعدد من كبار المسؤولين في الجمعية الوطنية.

كما كان في استقبال آل الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية غير المقيم في مملكة كمبوديا محمد بن إسماعيل دهلوي.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى خلال زيارته إلى مملكة كمبوديا أعضاء مجلس الشورى الدكتور علي بن إبراهيم الغبان، والدكتور حمد بن حسين بالحارث، والدكتورة نهاد بنت عبدالله العمير.