إنجاز سعودي تاريخي| الهلال يقهر السيتي ويعبر إلى ربع نهائي مونديال الأندية

البلاد (جدة)
في إنجاز سعودي كبير، كتب فريق الهلال التاريخ، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في القمة المجنونة التي جرت بينهما في ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب كامبينج وورلد، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليسجل عبورًا إعجازيًا إلى دور الثمانية.
قص مانشستر سيتي شريط الأهداف مبكرًا عند الدقيقة التاسعة، عبر برناردو سيلفا.
احتج لاعبو الهلال على هدف السماوي، مطالبين بالعودة إلى تقنية الفار بعدما استعان آيت نوري باليد اليمني من أجل استكمال الهجمة على مرمى الزعيم في لقطة مثيرة للجدل، بيد أن الحكم الفنزويلي أصر على احتساب هدف السيتي، وسط احتجاجات عنيفة من المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.
الهلال نفض غبار الرهبة أمام المنافس الإنجليزي متسلحًا بالكبرياء الأزرق، ليتعادل ماركوس ليوناردو للهلال.
الهلال قلب الطاولة سريعًا على رأس السيتيزنز بعد مرتدة خاطفة عند الدقيقة 52، ولكن الفرحة لم تدم سوى دقيقتين فقط، بعدما تحصل مانشستر سيتي على ضربة ركينة، أرسلها برناردو سيلفا وسط دربكة من دفاعات الهلال، لتسقط أمام إيرلينج هالاند الذي سددها قوية من بين أقدام ياسين بونو، ليعيد الأمور إلى المربع صفر، ويرفض الذهاب إلى الأشواط الإضافية.
سيموني إنزاجي أدار المشهد ببراعة حيث ترك الكرة في حيازة السيتي واعتمد على المرتدات الخاطفة، وبالفعل تحصل على ضربة ركنية عند الدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول، ليرسل روبن نيفيز كرة سحرية ارتقى لها المتألق كاليدو كوليبالي ليضع رأسية لا تصدق داخل شباك إيدرسون.
بدا وكأن جوارديولا أصابه مس من جنون من هول ما يحدث فوق الميدان، بعدما عجزت ترسانة هجوم السيتي، ليدفع بكافة الأوراق الرابحة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في مشهد أتى ثماره بعدما أرسل البديل ريان شرقي عرضية بالمقاس إلى فيل فودين ليضعها داخل شباك بونو معادلًا الكفة من جديد.
ولأن المستحيل ليس هلاليًا، فاجئ الزعيم الجميع بإضافة الهدف الرابع وسط دهشة الجميع بعدما أرسل المتألق رينان لودي عرضية رائعة من الجانب الأيسر ليسددها سيرجي سافيتش رأسية قوية ارتدت إلى ماركوس ليوناردو ليبصم على رابع الأهداف ويهدي الهلال تأهلًا تاريخيًا إلى ربع نهائي المونديال.
وتأهل الهلال من أوسع الأبواب إلى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية 2025 في ثوبها الجديد، ليفرض موعدًا ناريًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي، الذي فجر بدوره مفاجأة مدوية بإقصاء إنتر ميامي الإيطالي، بهدفين دون رد.
بيرناردو سيلفا يحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي ⚽️
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ليوناردو يسجل ليعادل النتيجة! الهلال 1-1 مانشستر سيتي! ⚽️
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— DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 1, 2025
مالكوم يسجل الثاني ويقلب النتيجة! الهلال 2-1 مانشستر سيتي! ⚽️
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هالاند يسجل الثاني لمانشستر سيتي ويعادل النتيجة مرة أخرى⚽️
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— DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 1, 2025
لاجامي ينقذ مرمى الهلال من هدف محقق 🤯
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— DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 1, 2025
كوليبالي والثالث! 🔥
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— DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 1, 2025
فودين يعادل النتيجة ويسجل الهدف الثالث ⚽️
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— DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 1, 2025
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AL-HILAL NOW HAVE 4
MCI 3-4 HIL
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