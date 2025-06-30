حين يهمس لك المشروع بأنك لست في مكانك.. فاستمع!

في عالم ريادة الأعمال، لا تُقاس النجاحات فقط بالأرباح، بل تُقاس بصدق الأسئلة، التي نطرحها على أنفسنا في منتصف الطريق. سؤال واحد كان كفيلاً بهزّ قناعاتي من الجذور: “هل بدأت المشروع الخطأ؟” سؤال يبدو بسيطًا، لكنه يحتاج إلى جرأة نادرة، لأن من يطرحه بصدق، يُعلن استعداده لتغيير الاتجاه، لا لتبرير الاستمرار.

من تجربتي الشخصية، تعلمت أن الشغف ليس ترفًا، بل ضرورة. إن استيقظت كل صباح وأنت تشعر بأنك تُجرّ إلى العمل جرًّا، فثمة شيء ليس في مكانه. الشغف ليس فقط ما تحبه، بل هو ما يدفعك للركض نحو أهدافك رغم التعب، ما يجعلك تُعطي أكثر مما تأخذ، وتبني وأنت تبتسم. فإن غاب، غابت الروح، وتحوّل المشروع إلى سجنٍ فاخر.

ثم تأتي الحقيقة الثانية التي لا تقبل المجاملة: السوق لا يرحم. قد تعشق فكرتك، وتراها فتحًا جديدًا، لكن إن لم يكن السوق بحاجة إليها، فكل ما تفعله هو إهدار الوقت والمال والجهد. تعلّمت أن أُوازن بين قناعتي الشخصية وصوت السوق، وأن أُصغي جيدًا لما تقوله المؤشرات لا الأماني.

أما الأرباح، فهي الترجمة العملية لكل ما سبق. يمكن أن تتحمّل الخسارة المؤقتة في سبيل التأسيس، لكن إن تحوّل النزيف المالي إلى عادة، ووجدت نفسك تموّل مشروعك من جيبك بلا أفق واضح، فالأمر يستحق إعادة النظر. تعلّمت أن العاطفة وحدها لا تبني عملًا، وأن الأرقام لا تكذب.

وأخيرًا، هناك ذلك الصوت الداخلي الخافت، حدسك، والذي غالبًا ما يُحاول أن يُحادثك وسط ضجيج المهام والتوقعات. لقد تجاهلته مرارًا، ثم ندمت. الحدس أداة قوية، لا تستخف بها. حين يُخبرك أنك على طريق لا يشبهك، فلا تكمّ فمه، بل اجلس معه وتأمل إشاراته.

وإن وصلتَ إلى يقين أنك بدأت مشروعًا لا يُناسبك، فاعلم أن الشجاعة ليست في الاستمرار على خطأ تعرفه، بل في امتلاك الجرأة للتوقف، وإعادة التوجيه. غيّر، عدّل، أعد تشكيل حلمك، لا بأس. لا تنظر إلى التغيير كخسارة، بل كبوصلة جديدة.

رسالتي لك: ليس من العيب أن تُعيد التفكير، بل العيب أن تُصرّ على مسار يُطفئك من الداخل. اسأل نفسك بصدق: هل ما أفعله اليوم يُقرّبني من نفسي؟ إن لم يكن الجواب نعم… فلديك فرصة، لا خسارة، لتبدأ من جديد، ولكن هذه المرة، وأنت تعرف الطريق.

jebadr@