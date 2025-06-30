“الشؤون الإسلامية” تنفذ جولات تفقدية على المساجد

البلاد (المدينة المنورة)

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة 32,679 جولة ميدانية على المساجد والجوامع ومرافقها خلال الربع الأخير من عام 1446هـ، وذلك ضمن جهود العناية ببيوت الله، وتهيئتها للمصلين.

وشملت الجولات، التحقق من جاهزية المساجد وسلامة مرافقها من خلال الكشف والفحص الفني على الإنارة، وأجهزة التبريد، والتكييف، والصوتيات، والتحقّق من خلوها من الأعطال ورفع كفاءة تشغيلها.

وشملت الجولات متابعة توفُّر نُسخٍ كافية من المصاحف في المساجد، ومطابقتها مع النسخ التي تصدر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إضافة إلى رصد أي تعديات على خدمات وممتلكات المساجد ومرافقها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، وذلك ضمن خطط الوزارة لتنفيذ الإجراءات التنظيمية، وتعزيز رسالتها في خدمة بيوت الله والعناية بها.

كما نفّذ فرع الوزارة في منطقة جازان عددًا من الجولات الفنية الميدانية بلغت 118 جولة، استهدفت الجوامع والمساجد في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، ضمن جهود الفرع المستمرة في العناية ببيوت الله والارتقاء بخدماتها.

وأوضح مدير فرع الوزارة بجازان الدكتور خالد النجمي أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة مجدولة لصيانة المساجد، إلى جانب ما يرد من بلاغات عبر الاتصال الموحد (1933)، حيث يتم التعامل معها بشكل فوري وفقًا للإجراءات المتبعة. وأكّد أن الوزارة تسعى من خلال هذه الجهود إلى توفير بيئة مناسبة للمصلين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وحرصًا على تحقيق أعلى معايير العناية والاهتمام بالجوامع والمساجد.

وكذلك نفذت فرع الوزارة في منطقة الباحة جولات تفقدية على الجوامع والمساجد بمختلف محافظات المنطقة، وذلك ضمن خطتها التشغيلية استعدادًا لموسم صيف الباحة.

وتضمنت الجولات متابعة التزام الأئمة والمؤذنين بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة مع رفع تقارير دورية عن حالة المساجد واحتياجاتها، لضمان سرعة المعالجة والاستجابة لأي ملاحظات فنية أو تشغيلية.