السيطرة على حريق في مبنى تجاري بحي السلامة بجدة دون تسجيل إصابات بشرية

البلاد (جدة)

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة،اليوم (الإثنين)، حريقاً اندلع في أحد المباني التجارية الواقعة بحي السلامة، وذلك بعد جهود مكثفة بذلتها الفرق الميدانية للحد من انتشار النيران وضمان سلامة المتواجدين في المنطقة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن البلاغ ورد في وقت قياسي، حيث تم على الفور توجيه الفرق المختصة إلى موقع الحادث، التي باشرت عمليات الإخماد باستخدام المعدات اللازمة مع تطبيق أعلى معايير السلامة أثناء التعامل مع الحريق. وأكدت الجهات الرسمية أنه – بفضل الله – لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح جراء الحادث، فيما اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية.

وتشدد المديرية على أهمية التقيد الصارم بإجراءات السلامة والوقاية في المنشآت التجارية والمباني العامة، مشيرة إلى أن التهاون في تطبيق معايير السلامة قد يؤدي إلى حوادث مشابهة يمكن تفاديها باتباع الإرشادات اللازمة.

وتؤكد المديرية جاهزية فرق الدفاع المدني للتعامل السريع والفعال مع مختلف الحوادث الطارئة على مدار الساعة، داعية المواطنين وأصحاب المنشآت إلى التعاون المستمر في تعزيز ثقافة السلامة العامة والحرص على توفير مستلزمات الحماية من أخطار الحريق.