الرياضة

أمام السيتي.. إنزاغي يعتمد ناصر الدوسري بديلًا لسالم

صحيفة البلادaccess_time5 / محرم / 1447 هـ      30 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمد الجليحي (الرياض)
أجرى فريق الهلال آخر استعداداته لخوض لقاء دور 16، ضمن بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي فجر غد الثلاثاء في أورلاندو.

وكان الهلال قد وصل في وقت متأخر إلى مدينة أورلاندو قادماً من ناشفيل؛ حيث أجرى فيها حصته التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي، التي ركز فيها المدرب سيمون إنزاغي على الجوانب التكتيكية دون إجهاد اللاعبين.

وبات في حكم المؤكد اعتماد إنزاغي على ناصر الدوسري بديلاً لسالم المصاب، وإشراك محمد كنو.
وستكون خطته في بداية المباراة 253 مع محاولة فك الضغط الكبير المتوقع على فريق الهلال من المان سيتي.

واستطاع الهلال التأهل إلى دور الستة عشر بعد تعادله مع ريال مدريد الإسباني وسالزبورغ النمساوي، وانتصاره على باتشوكا المكسيكي.

وسيحتضن ملعب كامبنج وورلد في أورلاندو الأمريكية المباراة المرتقبة بين الهلال ومانشستر سيتي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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