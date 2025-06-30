الرياضة أخضر السيدات يخسر أمام الفلبين في تصفيات كأس آسيا

البلاد (واس)

خسر المنتخب السعودي الأول للسيدات من نظيره الفلبيني (3 – 0) خلال مواجهتهما أمس على الاستاد الأولمبي الوطني بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا (2026) لكرة القدم. وتُعدّ هذه التصفيات المشاركة الرسمية الثانية على الصعيد القاري لمنتخب السيدات، والمشاركة الأولى في بطولة غرب آسيا (2024)، وتهدف المشاركة الثانية في تصفيات كأس آسيا (2026) لزيادة الخبرة في المشاركات الرسمية القارية والدولية، إذ قدّم الأخضر أداءً واعدًا أمام منتخب الفلبين الذي يملك خبرة واسعة على الساحة القارية، ويضم في صفوفه عددًا من اللاعبات ذوات الخبرة العالية على المستوى الدولي. وأكد المدير الفني لويس كورتيس، أهمية خوض مثل هذه المواجهات القوية في بداية المشوار القاري، لما تحمله من قيمة فنية عالية تساعد على التطوير على مدى طويل، مشيرًا إلى أن العمل مستمر للتحضير بشكل أفضل للمباريات القادمة، مبينًا أن هذه المشاركة تمثل مرحلة مهمة في رحلة البناء، مدركًا أن الطريق ما زال في بدايته، وسيُعْمَل على تصحيح الأخطاء والاستعداد بشكل أفضل للمباريات القادمة. ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب هونغ كونغ وكمبوديا في المباراتين المتبقيتين من التصفيات، وسط طموحات بتحقيق نتائج مرضية تعكس التطور الذي تشهده كرة القدم النسائية في المملكة.