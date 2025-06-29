وفد “الشورى” يختتم زيارته لـ”بودابست”.. تعزيز التعاون البرلماني بين السعودية والمجر

البلاد (بودابست)

اختتم وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية – المجرية في المجلس زيارتهم الرسمية إلى جمهورية المجر، التي تضمنت لقاء رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، وعقد اجتماعات مثمرة مع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية النظيرة المجرية السعودية في الجمعية الوطنية المجرية؛ لتعزيز التعاون الثنائي البرلماني؛ بما يسهم في تنمية وتقوية روابط الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

وعقد وفد أعضاء مجلس الشورى خلال الزيارة لقاءً بنائب وزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر لافانتا مجر، ووزير الدولة للمياه زولت نيميث، وعدد من مسؤولي وزارة الطاقة المجرية، ورئيس الجانب المجري في مجلس الأعمال السعودي- المجري بيتر كارباتي.

ونوه المسؤولون المجريون بأهمية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، معربين عن تقديرهم لدور المملكة الرائد، كما بُحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وضم وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم القناص، وكلًا من زاهر الشهري، والدكتور سالم آل جربوع، والدكتورة عائشة عريشي، والدكتور عبدالعزيز الجلعود، والدكتور فارس العصيمي، والدكتور هشام الفارس. حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المجر ماجد العبدان.