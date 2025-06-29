الرياضة

في مونديال الأندية.. تشيلسي يقسو على بنفيكا برباعية ويتأهل لربع النهائي

صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1447 هـ      29 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

في لقاء استمر لمدة 5 ساعات، دك تشيلسي شباك بنفيكا برباعية مقابل هدف قي ثمن نهائي مونديال الأندية، وتأهل لمواجهة بالميراس في ربع النهائي.

المباراة توقفت لنحو ساعتين بقرار من الحكم، بعد إنذار من الأرصاد الجوية في الدقيقة 86 بضرورة إيقاف اللعب بسبب سوء الأحوال الجوية، وإمكانية تعرّض ملعب “بنك أوف أميركا” بمدينة تشارلوت لعاصفة رعدية.

وقبل إخلاء الملعب من اللاعبين والجمهور، اكتفى تشيلسي بتسجيل هدف وحيد في الدقيقة 64.

استؤنفت المباراة بعد توقفها لساعة و57 دقيقة، واحتسب الحكم ضربة جزاء لبنفيكا في الدقيقة 90+3، إثر لمسة يد لمدافع تشيلسي مالو غوستو، سجل منها أنخيل دي ماريا هدف التعادل.

وفي الدقيقة 108 من الوقت الإضافي، سجل كريستوفر نكونكو هدفاً ثانياً لتشيلسي. وأجهز البرتغالي بيدرو نيتو على نادي بلده، مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 115، ثم أضاف كييرنان ديوسبيري هال الرابع بعد دقيقتين.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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