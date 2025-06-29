الرياضة

سان جيرمان يدك شباك إنتر ميامي برباعية ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية

صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1447 هـ      29 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه الكبير 4-0 على إنتر ميامي ولاعبه السابق ليونيل ميسي اليوم الأحد.

وصعد بطل أوروبا لمواجهة الفائز من مباراة فلامنغو البرازيلي، وبايرن ميونيخ الألماني التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

واحتاج فريق المدرب لويس إنريكي إلى ست دقائق فقط لانتزاع التقدم بضربة رأس من جواو نيفيز بعد ركلة حرة من فيتينيا.

وعاد اللاعب البرتغالي البالغ عمره 20 عاماً، لهز الشباك، في الدقيقة 39.

وتلقى الفريق الأميركي ضربة أخرى عندما حول البديل توماس أفيلس تمريرة عرضية من ديزيري دوي بالخطأ داخل مرماه في الدقيقة 44.

وعزز المغربي أشرف حكيمي من تفوق باريس سان جيرمان بعد متابعة تسديدته المرتدة من القائم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتحسن أداء إنتر ميامي في الشوط الثاني، لكنه لم يُشكل خطورة كبيرة على مرمى جيانلويغي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

ويلعب باريس سان جيرمان في ربع النهائي في أتالانتا يوم السبت المقبل.

https://x.com/DAZNFootball/status/1939387068154609769/video/1

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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