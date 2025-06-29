سان جيرمان يدك شباك إنتر ميامي برباعية ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية

البلاد (جدة)
تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه الكبير 4-0 على إنتر ميامي ولاعبه السابق ليونيل ميسي اليوم الأحد.
وصعد بطل أوروبا لمواجهة الفائز من مباراة فلامنغو البرازيلي، وبايرن ميونيخ الألماني التي تقام في وقت لاحق من اليوم.
واحتاج فريق المدرب لويس إنريكي إلى ست دقائق فقط لانتزاع التقدم بضربة رأس من جواو نيفيز بعد ركلة حرة من فيتينيا.
وعاد اللاعب البرتغالي البالغ عمره 20 عاماً، لهز الشباك، في الدقيقة 39.
وتلقى الفريق الأميركي ضربة أخرى عندما حول البديل توماس أفيلس تمريرة عرضية من ديزيري دوي بالخطأ داخل مرماه في الدقيقة 44.
وعزز المغربي أشرف حكيمي من تفوق باريس سان جيرمان بعد متابعة تسديدته المرتدة من القائم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وتحسن أداء إنتر ميامي في الشوط الثاني، لكنه لم يُشكل خطورة كبيرة على مرمى جيانلويغي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.
ويلعب باريس سان جيرمان في ربع النهائي في أتالانتا يوم السبت المقبل.
https://x.com/DAZNFootball/status/1939387068154609769/video/1