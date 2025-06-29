خدمات علاجية لـ15 ألف مستفيد في “الخوخة”

البلاد (الحديدة)

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 15.364 مستفيدًا خلال شهر مايو الماضي، بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع عيادة الباطنية 2.327 مريضًا، وعيادة الطوارئ 3.956)حالة، وعيادة الأطفال 1.096 طفلًا، وعيادة الوبائيات 1.309 مرضى، واستفاد من عيادة الفريق المتنقل 801 فرد، والصحة الإنجابية 1.318 فردًا، وراجع قسم التوليد 60 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 203 مستفيدين، وقسم التحصين 132 فردًا، وعيادة الجراحة والتضميد 658 مصابًا، وقسم الإحالة الطبية 53 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 3.451 فردًا. وفي الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر 5.787 فردًا، وصُرفت الأدوية لـ 10.515 مريضًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 8.085 حالة، ونُقل الدم لـ44 مستفيدًا، وأُجري تخطيط القلب لـ20 مريضًا، ليصل إجمالي عدد الخدمات المقدمة إلى 39.815 خدمة.